В одном ящике было в 7 раз больше апельсинов чем в другом.Когда из-зо 1-ого ящика взяли 38 апельсинов,а с другого 14, то во втором осталось на 78 апельсинов меньше . Сколько было апельсинов в ящиках сначала?

Алгебра

В одном ящике было в 7 раз больше апельсинов чем в другом.Когда из-зо 1-ого ящика взяли 38 апельсинов,а с другого 14, то во втором осталось на 78 апельсинов меньше . Сколько было апельсинов в ящиках сначала?

Автор: Гость