В одном ящике было в 7 раз больше апельсинов чем в другом.Когда из-зо 1-ого ящика взяли 38 апельсинов,а с другого 14, то во втором осталось на 78 апельсинов меньше . Сколько было апельсинов в ящиках сначала?
Алгебра
В одном ящике было в 7 раз больше апельсинов чем в другом.Когда из-зо 1-ого ящика взяли 38 апельсинов,а с другого 14, то во втором осталось на 78 апельсинов меньше . Сколько было апельсинов в ящиках сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во втором ящике было х кг, тогда в первом - 7х кг. По условию задачи составим уравнение: 7х-38=(х-14)+78 7х-х=78-14+38 6х=102 х=17 кг во втором ящике, в первом 7* 17 = 119 кг Ответ: 119 кг и 17 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
У Васи с Машей было поровну денег, когда Вася купил за 14 рублей книгу,а Маша куклу за 6 рублей,то у девочки остались деньги в 3 раза больше, чем ...
Математика
капуста массой 3 кг содержит 90% воды. Когдакапуста немного усохла воды стало 85%. Какова последняя масса капусты?
Русский язык
№1 какое имя существительное изменяется по числам?А)Щипцы,Б)дети В)ножницы Г)очки.............2)укажите слово которое оканчиваеться на глухой согла...