капуста массой 3 кг содержит 90% воды. Когдакапуста немного усохла воды стало 85%. Какова последняя масса капусты?
Математика
капуста массой 3 кг содержит 90% воды. Когдакапуста немного усохла воды стало 85%. Какова последняя масса капусты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100%-90%=10% - сухого вещества в капусте 2) 3*10\100=0.3 кг - масса сухого вещества в капусте 3) 100%-85%=15% - процент сухого вещества после усыхания капусты 4) 0.3:15*100=2 кг - масса капусты после усыхания ответ: 2кг
Гость:
3 * 0,9 = 2,7 кг масса воды в капусте. 3 * 0,85 = 2,55 КГ ВОДЫ СТАЛО В КАПУСТЕ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ. 2,7 - 2,55 = на 0,15 кг уменьшился вес капусты. 3 - 0,15 = 2,85 кг последняя масса капусты. Ответ: 2,85 кг.
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