капуста массой 3 кг содержит 90% воды. Когдакапуста немного усохла воды стало 85%. Какова последняя масса капусты?

Гость: Гость:

1) 100%-90%=10% - сухого вещества в капусте 2) 3*10\100=0.3 кг - масса сухого вещества в капусте 3) 100%-85%=15% - процент сухого вещества после усыхания капусты 4) 0.3:15*100=2 кг - масса капусты после усыхания ответ: 2кг