велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?
Физика
велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+at V=3+0,5*30 V=18м/c
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