велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?

Физика

велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?

Автор: Гость