велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?

Физика
велосипедист спускается с горы с ускорением 0,5м/сек в квадрате. чему равна будет его скорость через 30 секунд, если начальная скорость велосипедиста 3м/сек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+at V=3+0,5*30 V=18м/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
а) 3х-(9х-3)=3(4-2х)       б) (х^2 + 16)(/х/-6)(х^2-4х)   в)(1-2х):3 - (х+3):4=(2-4х):5 г) /6/3+2/+4/-8=32
Ответить
Физика
За 5 секунд до финиша скорость велосипедиста=18км.ч,а на финише 25,2км.ч. Определите ускорение с которым финишировал велосипедист.
Ответить
Математика
Петя на доске написал число 2010200920082007 затем Вася начал с записаным числом делать такую операцию:он умножил это число на 6 а потом вычёркиват...
Ответить
Обществознание
Черты сходства в положении первого сословия в России и в Западной Европе в 17 веке.  
Ответить
Физика
Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м.сек в квадрате. каково его перемещение за 6 секунд,какую за это время он наберёт скорость
Ответить