Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м.сек в квадрате. каково его перемещение за 6 секунд,какую за это время он наберёт скорость

Физика
Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м.сек в квадрате. каково его перемещение за 6 секунд,какую за это время он наберёт скорость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+a*t V=6*2 V=12М/c S=a*t²/2 S=36метров.
Гость:
S=at^2/2   S=2*36/2=36 V=at          V=2*6=12
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