Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м.сек в квадрате. каково его перемещение за 6 секунд,какую за это время он наберёт скорость

Физика

Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м.сек в квадрате. каково его перемещение за 6 секунд,какую за это время он наберёт скорость

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