представьте дробь 43/90 в виде суммы трех дробей, числитель каждой из которых равен 1
Математика
представьте дробь 43/90 в виде суммы трех дробей, числитель каждой из которых равен 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43\90=(15+18+10)\90=15\90+18\90+10\90=1\6+1\5+1\9
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