Груз на пружине совершает колебания с периодом 1 с, проходя по вертикали расстояние 30 см. Какова максимальная скорость груза? Максимальное ускорение?
Физика
Груз на пружине совершает колебания с периодом 1 с, проходя по вертикали расстояние 30 см. Какова максимальная скорость груза? Максимальное ускорение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальная скорость при колебаниях груза равна произведению амплитуды ( т.е. максимального смещения от положения равновесия) на циклическую частоту v = A×ω = A×(2π/T) = 0,3×(6,28/1) = 1,884 м/с. ω -циклическая частота, T - период колебаний. Максимальное ускорение равно произведению амплитуды на квадрат циклической частоты а = А×ω² = 0,3×(6,28/1)² = 11,83 м/c²
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