в книге было 128 страниц.Вася за первые 5 дней прочитывал одинаковое кол-во стр.,а за шестой день дочитал последние 43 стр.Сколько стр. книги Вася прочитал в первый день?

Математика
в книге было 128 страниц.Вася за первые 5 дней прочитывал одинаковое кол-во стр.,а за шестой день дочитал последние 43 стр.Сколько стр. книги Вася прочитал в первый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хстраниц вася читал каждый день в течении пяти дней 5х = 128 - 43 5х=85 х=17 Вася прочитал в первый день 17 страниц
Гость:
читал он книгу 6 дней получаеться 128-43=85 страниц он читал 5 дней 85:5=17 страниц он читал первые 5 дней тоесть и в первый день тоже  
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