в книге было 128 страниц.Вася за первые 5 дней прочитывал одинаковое кол-во стр.,а за шестой день дочитал последние 43 стр.Сколько стр. книги Вася прочитал в первый день?

Математика

в книге было 128 страниц.Вася за первые 5 дней прочитывал одинаковое кол-во стр.,а за шестой день дочитал последние 43 стр.Сколько стр. книги Вася прочитал в первый день?

Автор: Гость