Подобрать убедительные примеры, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды.

-)не будем защищать окржающую среду, не будет красивой природы -)не будет природы тогда будут вымирать животные

Гость: Гость:

В результате загрязнения окружающей среды возникают глобальные экологические проблемы, их наличие и есть примеры того, что среду нужно защищать: 1. кислотные дожди 2. озоновые "дыры" 3. ухудшение здоровья человека, возникновение наследственных заболеваний 4. гибель животных и растений, уменьшение числа их видов на Земле, изменение биоразнообразия 5. изменение среды обитания организмов и смена экосистем 6. уменьшение запасов пресной воды на планете 7. проблема утилизации мусора (бытового и промышленного) 8. возникновение "парникового эффекта" Каждую из этих проблем можно расшифровать, указать, что произойдет, если она не будет решена, и отсюда вывод-почему окружающую среду надо охранять от загрязнения.