Подобрать убедительные примеры, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды.

География
Подобрать убедительные примеры, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-)не будем защищать окржающую среду, не будет красивой природы -)не будет природы тогда будут вымирать животные  
Гость:
В результате загрязнения окружающей среды возникают глобальные экологические проблемы, их наличие и есть примеры того, что среду нужно защищать: 1. кислотные дожди 2. озоновые "дыры" 3. ухудшение здоровья человека, возникновение наследственных заболеваний 4. гибель животных и растений, уменьшение числа их видов на Земле, изменение биоразнообразия 5. изменение среды обитания организмов и смена экосистем 6. уменьшение запасов пресной воды на планете 7. проблема утилизации мусора (бытового и промышленного) 8. возникновение "парникового эффекта" Каждую из этих проблем можно расшифровать, указать, что произойдет, если она не будет решена, и отсюда вывод-почему окружающую среду надо охранять от загрязнения.
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