С решение и ответом!  Какое количество воды можно нагреть от 10 до 60*С, затратив 210 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды= 4200 Дж/кг*С Дано: СИ: Ршение: Ответ:  

Физика
С решение и ответом!  Какое количество воды можно нагреть от 10 до 60*С, затратив 210 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды= 4200 Дж/кг*С Дано: СИ: Ршение: Ответ:  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t1 = 10 t2 =50 Q=210 кДж  СИ:210 кДж = 210*10^3 Ршение: Q=cm(t2-t1) m= Q/c(t2-t1) m = 210*10^3/ 4200*50=1 кг Ответ: 1 кг (или  литр воды)
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