С решение и ответом! Какое количество воды можно нагреть от 10 до 60*С, затратив 210 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды= 4200 Дж/кг*С Дано: СИ: Ршение: Ответ:

Физика

С решение и ответом! Какое количество воды можно нагреть от 10 до 60*С, затратив 210 кДж энергии? Удельная теплоёмкость воды= 4200 Дж/кг*С Дано: СИ: Ршение: Ответ:

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