вычислите площадь фигуры, ограниченной осью абцисс и параболой: 1)y=-x^2+2x+3 2)y=-2(x-3)^2+2 

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y=-x^2+2x+3 Найдем точки пересечения параболы с осью OX -x^2+2x+3=0 x^2-2x-3=0 D=b^2-4ac=16 x1=3 x2=-1 S=int (-x^2+2x+3)dx от -1 до 3 = (-x^3/3+x^2+3x ) от -1 до 3 = 9-(-1 2/3)=10 2/3 2) y=-2*(x-3)^2+2 Найдем точки пересечения параболы с осью OX -2*(x-3)^2+2=0 Сделаем замену t=x-3 -2t^2+2=0 t^2=1 t1=1 t2=-1 То есть a) x-3=1 => x=4 б) x-3=-1 => x=2 тогда s= int(-2*(x-3)^2+2)dx от 2 до 4 =(-2*(x-3)^3/3 +2x) от 2 до 4 =22/3 - 14/3 = 8/3 = 2 2/3