вычислите массу и количество вещества осадка, образующегося при взаимодействии растворов 13,6 г хлорида цинка и 0,1 моль нитрата серебра
Химия
вычислите массу и количество вещества осадка, образующегося при взаимодействии растворов 13,6 г хлорида цинка и 0,1 моль нитрата серебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2+2AgNO3=Zn(NO3)2+2AgCl (AgCl-осадок) Рассчитаем кол-во хлорида цинка: 13.6г/136=0.1моль Т.к дано несколько кол-в веществ, то необходимо вести расчет по недостатку.А недостатком является нитрат серебра.Тогда кол-во осадка равно: 0.1*143,5=14,35г.Ответ:осадок-AgCl; его кол-во=0,1моль; масса осадка 14,35грамм.
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