вычислите массу и количество вещества осадка, образующегося при взаимодействии растворов 13,6 г хлорида цинка и 0,1 моль нитрата серебра

Химия

вычислите массу и количество вещества осадка, образующегося при взаимодействии растворов 13,6 г хлорида цинка и 0,1 моль нитрата серебра

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