Тело, брошенное вертикально вверх, проходит одну и туже точку дважды: при движении вверх и при падении вниз. Одинаковую ли скорость имело тело в этой точке, если не учитывать сопротивление воздуха?

Физика
Тело, брошенное вертикально вверх, проходит одну и туже точку дважды: при движении вверх и при падении вниз. Одинаковую ли скорость имело тело в этой точке, если не учитывать сопротивление воздуха?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость будет одинакова только различна по направлениям..  движение -свободное падение является симметричным...   кстати артур подумай лучше головой тело снизу поднимается с начальной скоростью предположим 10 м в с.  доходит до точки ч и имеет там скорость 3 м  в с ...    затем доходит до вершины скорость 0...   начинает падать соответственно разгоняться оно же разгоняется без начальной скорость в это же точке ч у него опять 3 м в с потому как он только начал разгон. так что не вводи людей в заблуждение
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