уголСОD и уголDОС- смежные.Найдите уголСОD, в 3,5 раза меньший уголDОК А)60град. В)128град. С)132град. D)40град.

Геометрия
уголСОD и уголDОС- смежные.Найдите уголСОD, в 3,5 раза меньший уголDОК А)60град. В)128град. С)132град. D)40град.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 градусов. Пусть угол СОD равен х, тогда угол DОК равен 3.5х по условию задачи х+3.5х=180 4.5х=180 х=180:4.5 х=40 ответ D)40град.  
Гость:
уголСОD + уголDОС =180 180/4.5 = 40 D)40град.
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