Сочинение на тему Мой любимый предмет в школе

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Сочинение на тему Мой любимый предмет в школе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мой любимый предмет в школе это Физра!Там можно побегать,поиграть в баскетбол,волейбол,футбор!Я очень хочу чтобыв неделю было побольше таких уроков!Да и учитель там классныйВообщем в я просто обожаю физкультуры и все друзья её тоже любят!!!!вот напиши примерно так
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