Сочинение на тему Мой любимый предмет в школе

Гость: Гость:

мой любимый предмет в школе это Физра!Там можно побегать,поиграть в баскетбол,волейбол,футбор!Я очень хочу чтобыв неделю было побольше таких уроков!Да и учитель там классныйВообщем в я просто обожаю физкультуры и все друзья её тоже любят!!!!вот напиши примерно так