Левая тележка (груз металлический кубик) приобрела скорость 5 см/с,а правая (груз деревянный кубик) 10см/с. масса какой из тележек больше и во сколько?

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Согласно второму закону Ньютона, ускорение обратно пропорционально массе. Если тележки начинали движение из состояния покоя и за одно и тоже время приобрели данные скорости, то чем больше приобретенная скорость, тем меньше масса, следовательно, масса левой тележки в 2 раза больше массы правой. Также об этом можно заключить, исходя из того, что плотность металла больше плотность дерева, и при одинаковых размерах кубиков масса метеллического будет больше массы деревянного. F = m*a; v = v0 + at; a = (v - v0)\t; m1 * a1 = m2 * a2 m1 * (v1 - v0)\t = m2 * (v2 - v0)\t m1 \ m2 = ((v2 - v0)\t) \ ((v1 - v0)\t) m1 \ m2 = (v2 - v0) \ (v1 - v0) v0 = 0: m1 \ m2 = v2 \ v1 m1 \ m2 = 10\5 = 2