по мосту длиной 1920 м проходит товарный поезд длиной 280 м со скоростью 22.5 км/ч. Сколько времени поезд будет находиться на мосту?
Физика
по мосту длиной 1920 м проходит товарный поезд длиной 280 м со скоростью 22.5 км/ч. Сколько времени поезд будет находиться на мосту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поезд проедет по мосту 1920+280=2200метров со скоростью22,5/3,6=6,25метров в секунду, найдем время 2200/6,25=352секунды
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