по мосту длиной 1920 м проходит товарный поезд длиной 280 м со скоростью 22.5 км/ч. Сколько времени поезд будет находиться на мосту?

Физика

по мосту длиной 1920 м проходит товарный поезд длиной 280 м со скоростью 22.5 км/ч. Сколько времени поезд будет находиться на мосту?

Автор: Гость