четно или нечетно значение суммы:1+2+3+4...+333?
Математика
четно или нечетно значение суммы:1+2+3+4...+333?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это элементарно смотри: у тебя все крайние суммы чисел четные и равны 334( 1+333=334, 2+332=334) Но в середине стоит число у которого нет пары оно равно: (1+333)/2=167 а оно нечетное, и сумма четных и одного нечетного есть нечетное число ответ сумма нечетна!=)
Гость:
значение суммы нечётно
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