начертите два отрезка АВ и СД длинной 8 см. Отметьте цветным карандашом 3/4 отрезка АВ и 6/8 отрезка СД.

Математика
начертите два отрезка АВ и СД длинной 8 см. Отметьте цветным карандашом 3/4 отрезка АВ и 6/8 отрезка СД.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти на листе в клеточку отрезок равный 16 клеточкам(8см) и отметь карандашом палочку между 8/4*3=6(12и 13клеточкой) а 6/8=3/4 тот же отрезок  
Гость:
                          3/4 .__.__.__.__.__.__.__.__. А                        К       В                           6/8 .__.__.__.__.__.__.__.__. С                         М      Д 8*3/4=6 8*6/8=6
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