сочинение на тему: что такое настоящая дружба? 8 класс

Гость: Гость:

в жизни каждого человека есть другой человек,который ему очень дорого. таких людей называют настоящими друзьями, отсюда и настоящая дружба. как гласит пословица "друг познается в беде" и это отчасти правда. не всегда люди которые возле тебя являются настоящими друзьями. обычно они где-то в далеке но всегда помогают тебе. мы их не замечаем иногда от талкиваем от себя, а иногда просто не обращаем внимание на них. в моей жизни есть настоящие друзья и я держусь за них. они готовы бросить все и помочь если мне плохо или быть рядом если они нужны. настоящие друзья понимают меня без слов и за это я их очень сильно люблю. многие говорят, что настоящей дружбы не существует. она есть в каждом из нас просто перед тем как её найти мы переживаем много бед и потерь,но потом нам все вернется.