Напишите фразеологизмы, в состав которых входят эпитеты, образованные от названий - металлов сталь, железо и золото

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Напишите фразеологизмы, в состав которых входят эпитеты, образованные от названий - металлов сталь, железо и золото

Автор: Гость