Напишите фразеологизмы, в состав которых входят эпитеты, образованные от названий - металлов сталь, железо и золото

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Напишите фразеологизмы, в состав которых входят эпитеты, образованные от названий - металлов сталь, железо и золото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Стальной характер 2. Стальной удар 3. Железная воля 4. Железная хватка 5. Золотые руки 6. Золотой голос  
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