Даны прямые а, б, с, а паралельна б, а прямые б и с пересекаются. Докажите что пересекаются и прямые а и с

Геометрия
Даны прямые а, б, с, а паралельна б, а прямые б и с пересекаются. Докажите что пересекаются и прямые а и с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
методом от противного (задача из планиметрии) пусть прямые а ис не пересекаются, то есть прямые а и с паралельны, так как прямые а и б паралельны, то по свойству паралельных прямых прямые б и с паралельны,но по условию задачи они пересекаются. Пришли к противоречию. Значит прямые а и с пересекаются
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