сложноподчиненные предложения со словами идеал,традиция,отражение.

Идеал – это идеальный образ, который определяет способ мышления и деятельности человека или общественного класса. Чтобы узнать значения слова «традиция», нужно обратиться к толковому словарю. Отражение – это то, что является воспроизведением чего-либо.

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Отражение – это то, что является воспроизведением чего-либо. Традиция - это набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений. Идеал – это идеальный образ, который определяет способ мышления и деятельности человека или общественного класса