Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч, а дгого на 5 ч .Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 ч работы первого двигателя и 3 ч работы второго двигателя ?

Гость: Гость:

1) 1\7 бочки - использует горючего первый двигатель за час 2) 1\5 бочки горючего - использует второй двигатель за час 3) 2*1\7=2\7 бочки горючего использует первый двигатель за 2 часа 4) 3*1\5=3\5 бочки горючего использует второй двигатель за 3 часа 5) 1-2\7-3\5=5\7-3\5=25\35-21\35=4\35 бочки горючего останется после 2хчасовой рабоыт первого двигателя и 5чработы второго двигателя ответ: 4\35 бочки горючего