докажите,что если у ромба диагонали равны, то он является квадратом
Геометрия
докажите,что если у ромба диагонали равны, то он является квадратом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - данный ромб (а значит параллелограмм) Признак прямоугольника: если у параллелограмма диагонали равны, то он прямоугольник. Поэтому ABCD - прямоугольник Данный ромб является и прямоугольником, это значит он является квадратом. Доказано
Гость:
так диагонали равны между собой, точкой пересечения делятся попалам.то углы ромба будут равны и в сумме состовят 360 градусов.а значит что каждый из углов по 90 градусов.90 градусов -прямой угол,и т.к. у ромба все углы прямые то он является квадратом.
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