Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

Алгебра
Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, один рабочий изготовил х деталей, тогда х+1,15х=86 2,15х=86 х=86/2,15 х=40шт  изготовил второй рабочий 40*1,15=46шт изготовил первый 
Гость:
Пусть x - это кол-во дет сделал второй рабочий следовательно 1.15x это кол-во дет сделал первый рабочий. Составим уравнение: x + 1.15x=86 Решаем его: 2.15х=86 х=40 - дет значит первый сдела 46 дет  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Один арбуз на 2 кг легче, чем другой, и в 5 раз легче, чем третий. Первый и третий арбузы вместе в 3 раза тяжелее, чем второй. Сколько весит каждый...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда,стороны основания которого равны а и в,а диагональ наклонена к плоскости основан...
Ответить
Математика
запиши числа 4 дес. и 8 ед.
Ответить
Английский язык
Перевести текст!!!! Since operating systems have historically been closely tied to the architecture of the computers on which they run, we bwill ...
Ответить
Математика
два поезда одноаременно вышли навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км, и встретились через 5 ч. скорость одного поезда 40...
Ответить