Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

Алгебра

Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

Автор: Гость