Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?
Алгебра
Двое рабочих изготовили 86 деталей, причем первый изготовил на 15 % больше, чем второй. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, один рабочий изготовил х деталей, тогда х+1,15х=86 2,15х=86 х=86/2,15 х=40шт изготовил второй рабочий 40*1,15=46шт изготовил первый
Гость:
Пусть x - это кол-во дет сделал второй рабочий следовательно 1.15x это кол-во дет сделал первый рабочий. Составим уравнение: x + 1.15x=86 Решаем его: 2.15х=86 х=40 - дет значит первый сдела 46 дет
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