запиши числа 4 дес. и 8 ед.
Математика
запиши числа 4 дес. и 8 ед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 дес = 40 8 ед.=8 4 дес.8 ед=48
Гость:
4дес=40 8ед=8 40+8=48
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