произведение двух чисел 135 а их разность 6.найти эти числа.
Алгебра
произведение двух чисел 135 а их разность 6.найти эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одно число Х. Тогда второе число Х + 6. Получаем уравнение Х * (Х + 6) = 135 Х² + 6 * Х - 135 = 0 Х₁ = -15 Х₂ = 9 Итак. эти числа либо -15 и -9, либо 9 и 15 .
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