Некий купец купил нечистой пеньки(грубое волокно)305 пудов и, вычистив,получил 298 пудов,и желает знать, какую часть пеньки он потерял от вычистки.

Математика
Некий купец купил нечистой пеньки(грубое волокно)305 пудов и, вычистив,получил 298 пудов,и желает знать, какую часть пеньки он потерял от вычистки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
305-298=7 пудов потерял, т.е это получится 7/305, если принять один пуд за одну часть
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