Рассчитайте объем газа, который выделится при сливании 150г 30% соляной кислоты с раствором карбоната натрия, содержащим 0,5 моль соли
Химия
Рассчитайте объем газа, который выделится при сливании 150г 30% соляной кислоты с раствором карбоната натрия, содержащим 0,5 моль соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2(газ)+H2O m(HCl) = 0,3*150 = 45 г n(HCl)=45/36.5=1.2 моль - избыток. так как n(Na2CO3) по условию 0,5 n(CO2)=0,5 V(CO2)=0,5*22,4=11.2 л
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