Шарик и Кот Матроскин,находившиеся на расстоянии 2400м,побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретились. Матроскин передал Шарику фоторужье, и пес побежал за зайцем,который удирал от него со скоростью кота Матроскина,...
Математика
Шарик и Кот Матроскин,находившиеся на расстоянии 2400м,побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретились. Матроскин передал Шарику фоторужье, и пес побежал за зайцем,который удирал от него со скоростью кота Матроскина, и за 6 минут убижал от Шарика на 600м.найдите скорость Шарика ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость зайца возьмем за икс. тогда получится уравнение 6х=600. получится 100 метров в минуту. так-как скорости зайца и кота Матроскина равны значит и у кота скорость 100 м/мин. Шарик и Матроскин пробежали 2400м за 3 мин, значит за минуту 2400/3=800м.тогда если общая скорость Матороскина и Шарика 800 м/мин, тогда скорость Шарика 800-100=700 м/мин. Не совсем уверен в решении... И лучше сразу превратить минуты в часы, а метры в км...
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