[latex]A^{y+1}_{x+1} \cdot P_{x-y} = 156P_{x-1}[/latex]
Математика
[latex]A^{y+1}_{x+1} \cdot P_{x-y} = 156P_{x-1}[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению числа размещений и перестановок, перепишем уравнение в виде (x+1)! / (x+1-y-1)! * (x-y)! =156 *(x-1)! (x+1)!/(x-y)!*(x-y)!=156*(x-1)! (x+1)!=156*(x-1)! (x-1)! *x(x+1)=156*(x-1)! x(x+1)=156 x^2+x-156=0 (x+13)(x-12)=0 x+13=0 или x-12=0 x=-13(что невозможно) или x=12 0<=y<12, y - 0 или натуральное значит х=12 а y или 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, или 8, или 9, или 10, или 11
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