[latex]A^{y+1}_{x+1} \cdot P_{x-y} = 156P_{x-1}[/latex]

Математика
[latex]A^{y+1}_{x+1} \cdot P_{x-y} = 156P_{x-1}[/latex]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  По определению числа размещений и перестановок, перепишем уравнение в виде (x+1)! / (x+1-y-1)! * (x-y)! =156 *(x-1)! (x+1)!/(x-y)!*(x-y)!=156*(x-1)! (x+1)!=156*(x-1)! (x-1)! *x(x+1)=156*(x-1)! x(x+1)=156 x^2+x-156=0 (x+13)(x-12)=0 x+13=0 или x-12=0 x=-13(что невозможно) или x=12 0<=y<12, y - 0 или натуральное значит х=12 а y или 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, или 8, или 9, или 10, или 11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 конверта на 12 рубл.дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких конвертов больше стоимости 9 конвертов,если цена конверта постоянна.
Ответить
Алгебра
При каких значениях p корнем уравнения р(х +4) -(5 - р) = 16 является число 2 ?
Ответить
Химия
Будь-ласка..дуже потрібно!!!!! 2. Яка хімічна формула газуватої сполуки густиною 0,717 г/л, якщо вона складається з атома невідомого хімічного елем...
Ответить
География
для защиты природы созданы специальные организации, приняты международные конвенции .А что может сделать конкретный человек для решения этой глобал...
Ответить
Алгебра
3x^2+6x+y^2-4y+2z^2+12z=-25 решить используя свойства функции
Ответить