для защиты природы созданы специальные организации, приняты международные конвенции .А что может сделать конкретный человек для решения этой глобальной проблемы ? Попробуйте составить список правил и действий , способствующих р...

География

для защиты природы созданы специальные организации, приняты международные конвенции .А что может сделать конкретный человек для решения этой глобальной проблемы ? Попробуйте составить список правил и действий , способствующих решению задач.

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