для защиты природы созданы специальные организации, приняты международные конвенции .А что может сделать конкретный человек для решения этой глобальной проблемы ? Попробуйте составить список правил и действий , способствующих р...

География
для защиты природы созданы специальные организации, приняты международные конвенции .А что может сделать конкретный человек для решения этой глобальной проблемы ? Попробуйте составить список правил и действий , способствующих решению задач.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо не ломать деревья, непинать грибы, неразжигать костры, небросать в лесу мусор, неахотится на животных
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