3x^2+6x+y^2-4y+2z^2+12z=-25 решить используя свойства функции

Гость: Гость:

3*x² + 6*x + y² - 4*y + 2*z² + 12*z + 25 = 0 3*x² + 6*x + 3 + y² - 4*y + 4 + 2*z² + 12*z + 18 = 0 3 * (x + 1)² + (y - 2)² + 2 * (z + 3)² = 0 Поскольку квадрат числа всегда неотрицательный, равенство имеет место только если выражения в скобках равны нулю. В данном случае x = -1 , y= 2 , z = -3.