в равнобедренном треугольнике с боковой стороной 8 корней из 3 и углом при основании 30 градусов найдите длину высоты, проведенной к боковой сторроне
Геометрия
в равнобедренном треугольнике с боковой стороной 8 корней из 3 и углом при основании 30 градусов найдите длину высоты, проведенной к боковой сторроне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота к основанию = сторона умножить на синус 30 градусов = 4 корня из 3, а половина основания - 12 см (сторона на косинус 30). тогда 24 (всё основание) умножить на 4 корня из 3 (высота к основанию) = 8 корней из 3 (боковая сторона) умножить на х (высота к боковой стороне). высота к боковой стороне = 12 см
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