какая из точек А(-1;1)В(0;-2)С(0;2)М(1;3)принадлежит графику линейного уравнения 2x-3y+7=0?
Алгебра
какая из точек А(-1;1)В(0;-2)С(0;2)М(1;3)принадлежит графику линейного уравнения 2x-3y+7=0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-1;1) 2*(-1) - 3*1 + 7 = -2-3+7 = 2 точка А не принадлежит у В(0;-2) 2*0 - 3*(-2) + 7 = 0+6+7 = 13 точка В не принадлежит у С(0;2) 2*0 - 3*2 + 7 = 0-6+7 = 1 точка С не принадлежит у М(1;3): 2*1 - 3*3 + 7 = 2-9+7 = 0 точка М принадлежит у
Гость:
2x-3y+7=0 1)А(-1;1) -2-3+7 не равно нулю 2)В(0;-2) 6+7 не равно нулю 3)С(0;2) 7-5 не равно нулю 4)М(1;3) 2-9+7=0 - принадлежит
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