какая из точек А(-1;1)В(0;-2)С(0;2)М(1;3)принадлежит графику линейного уравнения 2x-3y+7=0?

Алгебра
какая из точек А(-1;1)В(0;-2)С(0;2)М(1;3)принадлежит графику линейного уравнения 2x-3y+7=0?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-1;1)   2*(-1) - 3*1 + 7 = -2-3+7 = 2   точка А не принадлежит у В(0;-2)   2*0 - 3*(-2) + 7 = 0+6+7 = 13   точка В не принадлежит у С(0;2)    2*0 - 3*2 + 7 = 0-6+7 = 1         точка С не принадлежит у М(1;3):   2*1 - 3*3 + 7 = 2-9+7 = 0        точка М принадлежит у
Гость:
2x-3y+7=0 1)А(-1;1)    -2-3+7  не равно нулю 2)В(0;-2)     6+7 не равно нулю 3)С(0;2)      7-5 не равно нулю 4)М(1;3)      2-9+7=0 - принадлежит
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