Сумма двух чисел равна 15, а их среднее арифметическое на 25% больше их среднего геометрического. Найдите сумму квадратов этих чисел.
Алгебра
Сумма двух чисел равна 15, а их среднее арифметическое на 25% больше их среднего геометрического. Найдите сумму квадратов этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первое число, y- второе число, тогда их сумма x+y=15, их среднее арифметическое (x+y)/2=15/2=7.5, а среднее геометрическое корень(xy), среднее арифметическое больше на 25% от среднего геометриского, значит среднее арифметическое равно (100+25)/100=5/4среднего геометрического, по условию задачи x+y=15 7.5=5/4корень(xy) корень(xy)=7.5*4/5 корень(xy)=6 xy=6^2=36 x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=15^2-2*36=225-72=153
Гость:
х,у - искомые числа 15/2=7,5 - среднее арифметическое √ху - среднее геометрическое 1,25√ху=7,5 √ху=6 ху=36 Решаем систему: х+у=15 ху=36 х=12, у=3 х^2 + y^2 = 144+9 = 153
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