От двух остановок,расстояние между которыми 1 км,отошли два автобуса.Один из них прошел 140 м,а другой -160 м.Каким стало расстояние между автобусами?

Гость: Гость:

1 км = 1000 м Если автобусы идут в разные стороны, то расстояние между ними: 1000 + (140+160) = 1000+300 = 1300 м = 1км 300 м Если автобусы идут навстречу друг другу, то расстояние между ними: 1000-(140+160) = 700 м