От двух остановок,расстояние между которыми 1 км,отошли два автобуса.Один из них прошел 140 м,а другой -160 м.Каким стало расстояние между автобусами?
Математика
От двух остановок,расстояние между которыми 1 км,отошли два автобуса.Один из них прошел 140 м,а другой -160 м.Каким стало расстояние между автобусами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км = 1000 м Если автобусы идут в разные стороны, то расстояние между ними: 1000 + (140+160) = 1000+300 = 1300 м = 1км 300 м Если автобусы идут навстречу друг другу, то расстояние между ними: 1000-(140+160) = 700 м
Гость:
навстречу 700м а в противоположную 1300м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один трактор может вспахать поле за 14 часов,а другой-за 8 часов.Какой трактор больше вспашет:первый за 7 часов или второй за 5 часов?
Математика
автобус проходит расстояние от города до деревни за 8часов, легковая машина - за 6часов.какое расстояние больше пройденное автобусом за 5 ч или лег...
Математика
Некий человек нанял работника на год, обещал дать ему 12 рублей и кафтан. Но тот, поработав 7 месяцев, захотел уйти, и просил справедливой платы с ...
Алгебра
Слесарь может выполнить работу за 6 ч ,а его ученик это же колличество за 8 ч . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 ч?