Слесарь может выполнить работу за 6 ч ,а его ученик это же колличество за 8 ч . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 ч?

Алгебра

Слесарь может выполнить работу за 6 ч ,а его ученик это же колличество за 8 ч . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 ч?

Автор: Гость