Слесарь может выполнить работу за 6 ч ,а его ученик это же колличество за 8 ч . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 ч?
Алгебра
Слесарь может выполнить работу за 6 ч ,а его ученик это же колличество за 8 ч . Какую часть задания они могут выполнить вместе за 1 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слесарь за час выполняет 1/6 работы, а его ученик - 1/8, поэтому за час они вдвоем выполняют 1/6 + 1/8 = 7/24 работы
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