Расфасовали 12кг 600 грамм конфет в коробки,по 300грамм в каждой.Сколько коробок конфет получилось?
Математика
Расфасовали 12кг 600 грамм конфет в коробки,по 300грамм в каждой.Сколько коробок конфет получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12кг600г=12600г 1) 12600:300=42 коробки конфет получилось ответ: 42 коробки
Гость:
Сначала нам нужно 12 кг преобразить в граммы. 12 кг=12000 грамм Еще у нас остались 600 грамм. 12000+600=12600 грамм Что бы узнать,сколько коробок конфет нам нужно: 12600:300=42(кор.) Это я тебе объяснила более подробно,что бы ты поняла.А вот так пиши в тетради: 12 кг 600 г=12600 г 12600:300=42(кор.) Ответ:42 коробки конфет получилось.
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