какие типы химической связи существуют в следующих веществах a)Lil N2
Химия
какие типы химической связи существуют в следующих веществах a)Lil N2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В LiI связь ионно-ковалентная с преобладающей степенью ионности. Посколько не сущесвует соединений с чисто ионной связью. В N2 - связь ковалентная неполярная, так как молекула образована атомами одного элемента
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