1. К концу десятого оборота кресла карусели достигли скорости 20 м/с. С каким тангенциальным ускорением движутся кресла, радиус вращения которых 4.9 м?

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Длина окружности карусели равна: l = 2*pi*R За 10 оборотов кресло прошло расстояние L = 10*l = 20*pi*R. При равноускоренном движении зависимость расстояния от времени (уравнение движения) выглядит так: L(t) = V0*t + a*(t^2)/2 где V0 - начальная скорость, а - линейное ускорение (в данном случае тангенциальное). Т.к. V0 = 0, то: L(t) = a*(t^2)/2 При этом зависимость скорости от времени: V(t) = a*t Так что : a = V/t Подставив в уравнение движения получим: L = Vt/2 1. Подставив в это уравнение конечные значения скорости V и расстояния, пройденного креслом L = 20*pi*R найдете время, за которое кресло пройдет 10 кругов. Подставив конечную скорость и время, найденное в п.1 в уравнение зависимости скорости от времени найдете ускорение а.