каковы различия в составе и строении алканов и циклоалканов?

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Молекулы циклоалканов содержат замкнутую цепь атомов углерода.Алканы - предельные углеводороды линейного строения. У циклоалканов с возрастанием цикла возрастает устойчивость, поэтому циклоалкан с малыми циклами могут вступать в реакции присоеденения.