каковы различия в составе и строении алканов и циклоалканов?
Химия
каковы различия в составе и строении алканов и циклоалканов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы циклоалканов содержат замкнутую цепь атомов углерода.Алканы - предельные углеводороды линейного строения. У циклоалканов с возрастанием цикла возрастает устойчивость, поэтому циклоалкан с малыми циклами могут вступать в реакции присоеденения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумайте пример, который опровергает утверждение: 1)если произведение двух натуральных чисел делится на некоторое число, то хотя бы одно из них ...
Математика
покупателю продали по одинаковой цене 5 метра желтой ткани и 3 метра синий.Вся эта ткань стоила а рублей.Запиши по данному условию выражения,которы...
Математика
до обеда осталось 3/4 часа,причём 2/5 этого времени можно поиграть в прятки,а 1/5-в догонялки.Сколько времени можно играть?