до обеда осталось 3/4 часа,причём 2/5 этого времени можно поиграть в прятки,а 1/5-в догонялки.Сколько времени можно играть?
Математика
до обеда осталось 3/4 часа,причём 2/5 этого времени можно поиграть в прятки,а 1/5-в догонялки.Сколько времени можно играть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до обеда осталось 3/4 часа. в часу 60 минут. 60:4=15 минут в 1 части часа. их всего 4. 3*15=45 минут осталось до обеда. 2/5+1/5=3/5 часа можно поиграть. 45:5=9 минут в 1 части. их всего 5. 9*3=27 минут можно поиграть.
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