в прямоугольном треугольнике KLM с прямым углом L проведена высота LP докажите что LP2 = KP*MP
Алгебра
в прямоугольном треугольнике KLM с прямым углом L проведена высота LP докажите что LP2 = KP*MP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из треугольника LPK; LP^2+KP^2=KL^2; (1) Из треугольника LPM; LP^2+MP^2=LM^2. (2) Сложив равенства (1) и (2), получим: 2LP^2+KP^2+MP^2=KL^2+LM^2. (3) Из треугольника KLM; KL^2+LM^2=KM^2. (4) Подставим выражение для KL^2+LM^2 из (4) в (3): 2LP^2+KP^2+MP^2=KM^2. (5) В (5) подставим KM=KP+MP; 2LP^2+KP^2+MP^2=(KP+MP)^2; 2LP^2+KP^2+MP^2=KP^2+2KP*MP+MP^2; 2LP^2=2KP*MP; LP^2=KP*MP, что и требовалось доказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
точка пересечения диагоналей параллелограмма удалена от его сторон на 1,5 корней из 3 и 2,5 корней из 3.Площпдб параллелограмма равна 30 корней из ...
Алгебра
Два автомобиля выехали одновременно из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу с различными скоростями. Их встр...
Алгебра
ОТЦУ 30 ЛЕТ , А СЫНУ 8 . ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ ОТЕЦ БУДЕТ В 3 РАЗА СТАРШЕ СЫНА. РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ
Математика
2 поезда идут навстречу друг другу со станций ,расстояние между которыми 385 км.один поезд вышел на 2 часа раньше со скоростью 53 км/ч.поезда встре...