турист плыл на теплоходе сначала 1.2 ч по озеру, а затем 3.6 по реке ,которая впадает в это озеро. собственная скорость теплохода 22.4 км ч, а скорость течение реки 1.7 км ч найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Математика
турист плыл на теплоходе сначала 1.2 ч по озеру, а затем 3.6 по реке ,которая впадает в это озеро. собственная скорость теплохода 22.4 км ч, а скорость течение реки 1.7 км ч найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист плыл по реке, которая впдает в озеро, значит он плыл против течения 1) 1.2*22.4=26.88 км проплыл за 1.2 ч турист на теплоходе по озеру 2) 22.4-1.7=20.7 км\час -скорость теплохода против течения реки 3) 20.7*3.6=74.52 км - проплыл турист на теплоходе по реке за 3.6 часа 4) 26.88+74.52=101. 4 км - длина всего пути туриста на теплоходе ответ: 101.4 км
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