велосипедист проехал 30 км со скоростью 54 м\с и 51 км за 3ч. Какова средняя скорость?
Физика
велосипедист проехал 30 км со скоростью 54 м\с и 51 км за 3ч. Какова средняя скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+51=81 км - весть путь 54м/с=(54*1000):3600=15км/ч 30км:15км/ч=2ч 2+3=5ч - всё время средняя скорость= 81: 5=16,2км/ч
Гость:
30+51=81 км - весть путь 54м/с=(54*1000):3600=15км/ч 30км:15км/ч=2ч 2+3=5ч - всё время средняя скорость= 81: 5=16,2км/ч
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