велосипедист проехал 30 км со скоростью 54 м\с и 51 км за 3ч. Какова средняя скорость?

Физика

велосипедист проехал 30 км со скоростью 54 м\с и 51 км за 3ч. Какова средняя скорость?

Автор: Гость