Даны векторы a=(1;2) и б =(3;-1). При каком А сколярное произведение векторов б+Аа и б равно нулю? 1)-12; 2)-16; 3)15; 4)-10; 5)13;.
Математика
Даны векторы a=(1;2) и б =(3;-1). При каком А сколярное произведение векторов б+Аа и б равно нулю? 1)-12; 2)-16; 3)15; 4)-10; 5)13;.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б =(3;-1) a=(1;2), Aа=А*(1;2)=(А;2А) б+Аа=(3;-1)+(А;2А)=(3+А;-1+2А) скалярное произвдение векторов б+Аа и б равно нулю, т.е. (3+А;-1+2А) (скалярно умножить) (3;-1)=0 3*(3+А)+(-1+2А)*(-1)=0 9+3А+1-2А=0 А=-10 ответ: при А=-10 иначе 4)-10
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