Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за первый и третий -268 км .сколько километров проежала печь каждый день.

Математика

Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за первый и третий -268 км .сколько километров проежала печь каждый день.

Автор: Гость