Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за первый и третий -268 км .сколько километров проежала печь каждый день.
Математика
Ростаяние между симферополем и запорожьем которое составляет 365 км,емеля преодолел на своей печи за 3 дня.за первые два дня он проехал 246 км,а за первый и третий -268 км .сколько километров проежала печь каждый день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 365-246=119 км - проехала печь за третий день 2) 268-119=149 км - проехала печь за первый день 3) 246-149=97 км - проехала печь за второй день
Гость:
1)сколько проехал за третий день? 365-246= 119 км 2)сколько проехал за первый день? 268-119= 149 км 3)сколько проехал за второй день? 246-149= 97 км проверка: 119+149+97= 365км
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