В классе висят две доски. На одной написано целое число а. а на другой — целое число Ь. За один ход Глебу разрешается заменить число на одной доске либо на сумму чисел, записанных на досках, либо на их разность (в любом порядке...
Математика
В классе висят две доски. На одной написано целое число а. а на другой — целое число Ь. За один ход Глебу разрешается заменить число на одной доске либо на сумму чисел, записанных на досках, либо на их разность (в любом порядке). За какое наименьшее количество ходов Глебу удастся поменять числа а и Ь местами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(за два хода очевидно не получится, так за один ход мы изменим число на одной из досок и оно в общем случае не будет равно числу на второй доске., и нужен еще один ход хотя бы чтобы изменить это число на нужное, и еще один ход, чтобы изменить число на другой доске на нужное), значит минимум нужно три хода, докажем, что это можно сделать за три хода на доске числа а и b первый ход числа b-a и b второй ход числа b-a и a=(b-(b-a)) третий ход b=(b-a)+a и а ответ: за три хода...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
А треугольнике АВС против углов А, В, С лежат стороны а, в, с.Найти неизвестные стороны и углы, если: угол А = 85 градусов, а = 30, в = 9,81
Математика