В классе висят две доски. На одной написано целое число а. а на другой — целое число Ь. За один ход Глебу разрешается заменить число на одной доске либо на сумму чисел, записанных на досках, либо на их разность (в любом порядке...

Гость: Гость:

(за два хода очевидно не получится, так за один ход мы изменим число на одной из досок и оно в общем случае не будет равно числу на второй доске., и нужен еще один ход хотя бы чтобы изменить это число на нужное, и еще один ход, чтобы изменить число на другой доске на нужное), значит минимум нужно три хода, докажем, что это можно сделать за три хода на доске числа а и b первый ход числа b-a и b второй ход числа b-a и a=(b-(b-a)) третий ход b=(b-a)+a и а ответ: за три хода...