НАПИШИТЕ РАЗНОСТЬ; а+86 и 91; x-16 и у-24;
Математика
НАПИШИТЕ РАЗНОСТЬ; а+86 и 91; x-16 и у-24;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+86) - 91=а+86 - 91=а - 5 (x-16) - (у-24)=x-16-y+24=x-y+8
Гость:
а + 86- 91 = а - 5 x-16 - (у-24) = x- 16- y +24 = x - y +8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 ...
Физика
Розв'яжіть задачу. Першу половину шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 120 км/год, другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидк...